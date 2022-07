2024 की तैयारियों में जुटीं पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका, राष्ट्रपति चुनाव में 2 सांसदों और 1 विधायक ने किया क्रॉस वोटिंग

राष्ट्रपति चुनाव में NDA की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों में जमकर क्रॉस वोटिंग हुई। इसके बाद बीजेपी ने दावा किया है कि द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 125 विधायकों और 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग करके समर्थन किया।

Published: July 22, 2022 09:42:34 am

राष्ट्रपति पद के लिए NDA की ओर से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू ने चुनाव जीत लिया है, जिसके बाद वह देश की 15वीं राष्ट्रपति बनेंगी। इसके साथ ही वह देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति होंगी। खास बात यह है कि द्रौपदी मुर्मू को NDA के अलावा कई दलों ने समर्थन किया। कई विपक्षी दलों के विधायकों और सांसदों ने पार्टी लाइन से हटकर क्रॉस वोटिंग के जरिए द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया।

cross-voting in presidential election bjp claim 2 mp and 1 MLA of Mamata Banerjee tmc voted Draupadi murmu