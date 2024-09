Cyclone Asna updates: अरब सागर में आज कमजोर होगा चक्रवाती तूफान ASNA, तेलंगाना पर मंडराया भारी बारिश का खतरा

Cyclonic Storm Asna : गुजरात की जमीं पर बना यह चक्रवात गुजरात के तटीय इलाके में landfall करेगा। अरब सागर में 1944 से अब तक यह चौथा चक्रवाती तूफान आया है।

नई दिल्ली•Sep 02, 2024 / 12:45 pm• Anand Mani Tripathi

Cyclone Asna fourth cyclone to develop in the Arabian Sea : उत्तर-पश्चिम अरब सागर पर चक्रवाती तूफान ASNA पिछले 6 घंटों के दौरान 12 किमी प्रति घंटे की गति से दक्षिण-दक्षिण पश्चिम की ओर बढ़ा है। अब तक अरब सागर में चार चक्रवात उत्पन्न हुए हैं। पहला चक्रवात अगस्त 1944 में आया था। इसके बाद 1964 और 1976 में उत्पन्न हुआ। इस समय वह 20.9 उत्तरी अक्षांश और 61.2 पूर्वी देशांतर के पास उसी क्षेत्र में केंद्रित है। यह बिंदु रास अल हद (ओमान) से लगभग 210 किमी दक्षिण-पूर्व दिशा में और मस्कट (ओमान) से 420 किमी दक्षिण-पूर्व दिशा में स्थित है। इसके उत्तर-पश्चिम अरब सागर के ऊपर दक्षिण-दक्षिण-पश्चिम की ओर आगे बढ़ने तथा अगले 6 घंटों के दौरान उसी क्षेत्र में धीरे-धीरे कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है।

पूर्वी विदर्भ तथा समीपवर्ती तेलंगाना पर अवदाव पूर्व विदर्भ तथा समीपवर्ती तेलंगाना पर स्थित अवदाब पिछले 6 घंटों के दौरान 8 किमी प्रति घंटे की गति से उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा तथा 02 सितंबर, 2024 को 0830 बजे IST पर उसी क्षेत्र पर 19.8 ° उत्तरी अक्षांश तथा 79.9 ° पूर्वी देशांतर के पास, चंद्रपुर (महाराष्ट्र) से 90 किमी पूर्व-दक्षिण-पूर्व दिशा में , ब्रम्हपुरी (महाराष्ट्र) से 90 किमी दक्षिण दिशा में , रामागुंडम (तेलंगाना) से 130 किमी उत्तर-उत्तर-पूर्व दिशा में केंद्रित था। अगले 12 घंटों के दौरान इसके विदर्भ से होते हुए उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ने तथा कमजोर होकर एक सुस्पष्ट निम्न दबाव क्षेत्र में तब्दील होने की संभावना है। Cyclone Asna : जानिए कैसे आया rare cyclone? भारतीय मौसम विभाग ने बताया कि 16 अगस्त को बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बना। यह झारखंड तक पहुंचा। इसके बाद 24 अगस्त को दक्षिण पूर्व उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व मध्यप्रदेश के कम अवदाब का क्षेत्र बना। इसके बाद 25 अगस्त को Cyclone Asna उत्पन्न हुआ और पूर्वी राजस्थान में 26 अगस्त को एक गहरा कम दबाव क्षेत्र बनाते हुए 29 अगस्त को गुजरात पहुंचा।

