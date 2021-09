Cyclone Gulab मचा सकता है तबाही, मौसम विभाग ने जारी किया चक्रवात का अलर्ट

नई दिल्ली। भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने शनिवार को कहा कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक गहरा दबाव शनिवार शाम को तेज हो जाएगा और रविवार को चक्रवात के रूप में दस्तक देगा। विभाग ने उत्तरी आंध्र प्रदेश और उससे सटे दक्षिण ओडिशा तटों के लिए चक्रवात गुलाब के लिए अलर्ट जारी किया है।

स्थिति की गंभीरता के मद्देनजर कैबिनेट सचिव राजीव गौबा ने शनिवार शाम राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति (एनसीएमसी) की एक बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों की नजदीक आते इस गहरे दबाव के क्षेत्र से पड़ने वाले दुष्प्रभावों से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा की गई।

National Crisis Management Committee under the chairmanship of Cabinet Secretary Rajiv Gauba reviewed today preparedness of Central ministries/agencies and State governments to deal with the situation arising out of a cyclonic storm developing in the Bay of Bengal





आईएमडी ने ट्विटर पर बताया कि तूफान गोपालपुर से लगभग 410 किमी पूर्व-दक्षिण पूर्व और कलिंगपट्टनम से 480 किमी पूर्व-उत्तर-पूर्व में है।

आइए जानते हैं कि गुलाब चक्रवात से जुड़े लेटेस्ट अपडेट क्या हैं

• बैठक में आईएमडी के महानिदेशक ने सरकारी अधिकारियों को बताया कि चक्रवात के 26 सितंबर की शाम तक उत्तर आंध्र प्रदेश और दक्षिण ओडिशा के तटों को पार करने की उम्मीद है, जिसमें हवा की गति 75-85 किमी प्रति घंटे से लेकर 95 किमी प्रति घंटा तक होगी।

• आईएमडी प्रमुख ने कहा कि इस तूफान के आंध्र प्रदेश के श्रीकाकुलम, विजयनगरम और विशाखापत्तनम जिलों और ओडिशा के गंजम और गजपति जिलों को प्रभावित करने की संभावना है।

• कैबिनेट सचिव ने राज्य सरकारों को आश्वासन दिया कि सभी केंद्रीय एजेंसियां तैयार हैं और मौत के आंकड़ों को शून्य के करीब रखने और संपत्ति और बुनियादी ढांचे के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से सहायता के लिए उपलब्ध होंगी।

Odisha | Ganjam District administration has alerted the public in view of cyclonic storm Gulab which is expected to hit the coast by the evening of Sept 26





• बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनने वाले चक्रवाती तूफान को देखते हुए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल (एनडीआरएफ) ने ओडिशा और आंध्र प्रदेश में कुल 18 टीमों को तैनात करना शुरू कर दिया है।

• एनडीआरएफ के महानिदेशक एसएन प्रधान ने ट्वीट किया कि शनिवार रात तक ओडिशा में 13 टीमें और आंध्र प्रदेश में पांच टीमें पहुंच जाएंगी।

• ओडिशा में एनडीआरएफ की टीमों को बालासोर, गंजम, गजपति, रायगडा, कोरापुट, नयागढ़ और मलकानगिरी जिलों में तैनात किया जाएगा। आंध्र प्रदेश में, टीमों को विशाखापत्तनम, श्रीकाकुलम, यनम और विजयनगरम में तैनात किया जाएगा।

• जहाजों और विमानों के साथ थल सेना और नौसेना के बचाव और राहत दल भी तैनात किए गए हैं।

Andhra Pradesh Chief Minister YS Jagan Mohan Reddy held a review meeting on the preparedness in wake of the weather office report on cyclone alert and directed the officials to take all necessary steps: Andhra Pradesh Chief Minister's Office (CMO)





• मौसम विभाग ने कलिंगपट्टनम- विशाखापत्तनम और गोपालपुर के आसपास के क्षेत्र के लिए येलो अलर्ट जारी किया है- जहां से चक्रवात के पार होने की संभावना है।

• अगले तीन दिनों के दौरान, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश के तटीय क्षेत्रों में समुद्र की स्थिति खराब होगी।

• तटरक्षक बल ने कम दबाव वाले क्षेत्र के खिलाफ मौसम की चेतावनी प्रसारित कर क्षेत्र के मछुआरों को सतर्क कर दिया है। उन्हें 25 सितंबर से अगली सूचना तक गहरे समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है।