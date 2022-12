चक्रवाती तूफान मैडूंस ने दक्षिण भारतीय राज्यों में मचाई भारी तबाही, 27 उड़ानें रद्द, जानिए आगे कैसा रहेगा मौसम

Submitted by:

Cyclone Mandous Update: चक्रवाती तूफान मैंडूस के कारण तमिलनाडु, पुडुचेरी के साथ-साथ अन्य दक्षिण भारतीय राज्यों में भारी बारिश हुई। आंधी और बारिश के कारण चेन्नई एयरपोर्ट से 27 उड़ाने रद्द करनी पड़ी। चेन्नई में गिरे हुए बिजली के तार पर पैर रखने से 2 लोगों की मौत हो गई। सैकड़ों पेड़ उखड़ गए।

Cyclone Mandous: Heavy rain Fall in South, Waterlogging in Chennai know Weather Forecast