बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा की जान को खतरा, बिहार पुलिस ने चीनी महिला का स्कैच किया जारी

दलाई लामा की बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था



दलाई लामा की जान की खतरा की बात सामने आते ही उनकी सुरक्षा और बढ़ाते हुए चार स्तर की कर दी गई है। गया पुलिस इस चीनी महिला को तलाशने के लिए सोशल मीडिया का भी सहारा ले रही है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों और खुफिया एजेंसियां का रडार भी इस चीनी महिला को ट्रैक करने में लगा है। लेकिन अभी तक संदिग्ध चीनी महिला सॉन्ग शियाओलॉन के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है।





Bihar | Security agencies searching for a Chinese woman in Gaya, suspected of spying on Dalai Lama, the sketch of the woman released.



These days Dalai Lama is travelling in Bodh Gaya, Bihar. pic.twitter.com/xj7gvUTYPO