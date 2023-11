शर्मनाक! आंध्र प्रदेश में दलित के साथ 6 दबंगों ने की मारपीट, पानी मांगने पर शरीर पर किया पेशाब

Submitted by:

आंध्र प्रदेश के एनटीआर जिले में एक दलित युवक के साथ अमानवीय व्यवहार का मामला सामने आया है। यहां कुछ दबंगों ने पहले युवक को पीटा फिर पानी मांगने पर उसके ऊपर पेशाब कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।

Dalit man beat up by 6 bullies in andhra pradesh