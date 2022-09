दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को मिला देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा

सेंट्रल जू ऑथोरिटी द्वारा दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर का दर्जा मिला है। वहीं चेन्नई के जूलॉजिकल पार्क को दूसरा और मैसूर जूलॉजिकल गार्डन को तीसरा स्थान मिला है। इन सभी का मूल्यांकन चिड़ियाघर के मैनेजमेंट और बाकी मापदड़ों के आधार पर किया गया है।

पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में स्थित पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क (PNHZP) को देश का सर्वश्रेष्ठ चिड़ियाघर घोषित किया गया है। बीते 10 सितंबर को ओडिशा के भुवनेश्वर में चिड़ियाघर के डायरेक्टरों का सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस दौरान केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण ने देश भर के चिड़ियाघरों की रैंकिंग की लिस्ट जारी की थी। इस लिस्ट में देशभर के करीब 150 चिड़ियाघर शामिल थे।

Darjeeling zoo recognised as best zoo in India