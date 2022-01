सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, वसीयत किए बिना पिता की मृत्यु हो जाने पर भी बेटियों का संपत्ति में हक

बेटियों के अधिकार को लेकर सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला दिया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि एक हिंदू पुरुष की वसीयत के बिना मरने वाली बेटियां पिता की ओर से स्व-अर्जित और अन्य संपत्तियों के उत्तराधिकारी की हकदार होंगी। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसी बेटियों का हक चचेरे भाईयों से ज्यादा होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने पिता की संपत्ति पर बेटों के बराबर ही बेटियों के अधिकार का दायर और बढ़ा दिया है। कोर्ट ने एक अहम फैसले के जरिए यह सुनिश्चित किया है कि, किसी हिंदू व्यक्ति की बगैर वसीयत किए मृत्यु हो जाती है तो उसकी स्वअर्जित व अन्य संपत्तियों में उसकी बेटियों को हक मिलेगा। इतना ही नहीं बेटियों को पिता के भाइयों के बच्चों की तुलना में संपत्ति में वरीयता मिलेगी। यानि चेचेरे भाईयों के मुकाबले प्राथमिकता बेटी को दी जाएगी। शीर्ष अदालत के जस्टिस एस अब्दुल नजीर और कृष्ण मुरारी की बेंच ने यह फैसला सुनाया है।

Daughters to Inherit Father Properties who Dies Without Will Says Supreme Court