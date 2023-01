DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से छेड़छाड़, कार सवार ने 10-15 मीटर घसीटा, आरोपी गिरफ्तार

DCW अध्यक्ष स्वाति मालीवाल से कार सवार शख्स ने छेड़छाड़ की और उन्हें कार से 10 से 15 मीटर घसीटा। दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है।

DCW chief Swati Maliwal dragged by car for 10-15 meters by drunk driver outside AIIMS Gate 2