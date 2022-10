हिजाब विवाद पर आज आएगा फैसला, सुप्रीम कोर्ट में 10 दिनों तक चली बहस

10 दिनों तक चली सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हिजाब विवाद को लेकर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसका फैसला आज सुनाया जाएगा। इस विवाद को लेकर मुस्लिम और सरकार दोनों के पक्षों को सुनने के बाद आज सुप्रीम कोर्ट 'सुप्रीम' फैसला देगा।

सुप्रीम कोर्ट ने हिजाब विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसलों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर पिछले महीने 22 सितंबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। इस मामले में 10 दिन सुनवाई चलने के दौरान जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कर्नाटक सरकार और मुस्लिम पक्ष की दलीलें सुनी, जिसके बाद आज इस विवाद को लेकर सुप्रीम फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तय होगा कि कर्नाटक हाईकोर्ट की ओर से हिजाब की पाबंदी को लेकर जो फैसला दिया गया था वो सही है या नहीं।

Decision on hijab controversy will come today, 10 days debate in Supreme Court