दिल्ली को मिले नए मंत्री, सौरभ-आतिशी ने ली मंत्रिपद की शपथ, जानिए दोनों को मिले कौन-कौन से विभाग

दिल्ली के पूर्व डिप्टी CM मनीष सिसोदिया और स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने 28 फरवरी को अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। जिसके बाद आज आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज और आतिशी ने मंत्री के तौर पर शपथ लिया है।

Delhi: Aam Aadmi Party leaders Saurabh Bhardwaj and Atishi take oath as ministers