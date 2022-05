जून के अंत में आएगी कोरोना की चौथी लहर? जानिए AIIMS के पूर्व डायरेक्टर ने क्या दिया जवाब

देश में कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है। कई इलाकों में अब दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। हालांकि अधिकारियों की मानें तो फिलहाल चिंता की बात नहीं है, लेकिन इस बीच एम्स के पूर्व डायरेक्टर ने बताया कि देश में कोरोना की चौथी लहर आएगी या नहीं।

भारत में कोरोना के मामलों में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ दिनों से मामलों में तेजी से बढ़ोतरी के बाद अब इनमें गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि अब भी कुछ राज्यों में दैनिक मामले बढ़ रहे हैं। इनमें महाराष्ट्र प्रमुख रूप से शामिल है। ऐसे में इस बात की आशंकाएं फिर बढ़ने लगी हैं कि क्या जून के अंत तक कोरोना की चौथी लहर दस्तक देगी? इस बीच कोविड 19 की चौथी लहर को लेकर एम्स के पूर्व डायरेक्टर ने जवाब दिया है। उन्होंने बताया कि देश में कोरोना की मौजूदा स्थिति के हिसाब से कोरोना की अगली लहर दस्तक देगी या नहीं।

