1 जनवरी से पेपरलेस हो जाएगा दिल्ली एम्स, मरीजों को आसानी से घर बैठे मिल सकेंगी कई सुविधाएं

1 जनवरी 2023 से दिल्ली एम्स पेपरलेस हो जाएगा, जिसके बाद मरीजों को अपनी मेडिकल हिस्ट्री , डॉक्टरों के बारे में जानकारी सहित कई सुविधाएं घर बैठे आसानी से मिल सकेगी। इसके लिए ई-हॉस्पिटल प्रोग्राम को लागू किया जाएगा।

Delhi AIIMS will go paperless from January 1, patients will be able to get many facilities easily