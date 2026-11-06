गैस चैंबर बनी दिल्ली: 288 दिनों का रिकॉर्ड टूटा, अगले दो दिन हालात बिगड़ने की आशंका

गुरुवार सुबह पंजाबी बाग में 446, नरेला में 434 और रोहिणी में 431 एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 2 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू कर रखी है। इसके तहत सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर निगरानी बढ़ाई गई है। वहीं, 5 से 20 नवंबर तक एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 8 नवंबर तक हवा गंभीर श्रेणी में रह सकती है।