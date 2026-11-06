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गैस चैंबर बनी दिल्ली: 288 दिनों का रिकॉर्ड टूटा, अगले दो दिन हालात बिगड़ने की आशंका

दिवाली से पहले दिल्ली की हवा गंभीर श्रेणी में पहुंची, AQI 482 के पार। ग्रैप-2 लागू है और 6 से 8 नवंबर तक हालात गंभीर रहने का अनुमान। पढ़ें पूरी खबर।
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नई दिल्ली

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Anand Prakash Yadav

Updated: 6 Nov 2026, 1:00 AM IST

Delhi air pollution

दिवाली से पहले दम घोंट रही दिल्ली की हवा, Photo- ChatGpt

Delhi-NCR pollution: दिवाली से पहले राजधानी दिल्ली में प्रदूषण ने खतरनाक स्तर पर पहुंचकर चिंता बढ़ा दी है। गुरुवार सुबह 8 बजे वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआइ) 482 दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार को दिल्ली का औसत एक्यूआई 377 रहा था, जो पिछले 288 दिनों में सबसे अधिक था।

गुरुवार सुबह पंजाबी बाग में 446, नरेला में 434 और रोहिणी में 431 एक्यूआई दर्ज किया गया। प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने 2 नवंबर से दिल्ली-एनसीआर में ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू कर रखी है। इसके तहत सड़कों की मशीनों से सफाई, पानी का छिड़काव, धूल नियंत्रण और वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर निगरानी बढ़ाई गई है। वहीं, 5 से 20 नवंबर तक एनसीआर में निर्माण और तोड़फोड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध भी लगाया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के पूर्वानुमान के अनुसार 6 से 8 नवंबर तक हवा गंभीर श्रेणी में रह सकती है।

अगले दो तीन दिन मौसम का पूर्वानुमान

एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम ने अनुमान जताया है कि दिल्ली में गुरुवार को एयर क्वालिटी 'बहुत खराब' श्रेणी में रहेगी और शुक्रवार से रविवार के बीच यह हवा और खराब होगी और इसके 'गंभीर' श्रेणी में पहुंचने की संभावना है।
एयर क्वालिटी अर्ली वार्निंग सिस्टम के बुलेटिन में बताया गया है कि अगले 6 दिनों के लिए पूर्वानुमान जताया गया है कि एयर क्वालिटी 'गंभीर' से 'बहुत खराब' श्रेणी रहने की आशंका है।

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ग्रैप-2 (GRAP-II) लागू

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) द्वारा दिल्ली-एनसीआर में GRAP-2 की पाबंदियां लागू कर दी गई हैं। इसके तहत डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक, सड़कों की नियमित सफाई और पानी का छिड़काव बढ़ाया गया है, साथ ही निजी वाहनों के उपयोग को कम करने के लिए पार्किंग शुल्क बढ़ाए गए हैं। मौसम संबंधी प्रतिकूल परिस्थितियों और पराली जलाने की घटनाओं में वृद्धि के कारण आगामी दिनों में वायु गुणवत्ता में ज्यादा सुधार की संभावना नहीं है।

AQI 482 तक पहुंचा

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार, दिल्ली का औसत AQI 370 से ऊपर 'बेहद खराब' श्रेणी में दर्ज किया गया है, जबकि कुछ खास इलाकों में AQI 450 से 482 तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर में जहां जहां हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित रही, उनमें जहांगीरपुरी, पंजाबी बाग (446), नरेला (434), रोहिणी (431), आरके पुरम (416), बवाना (412) और पटपड़गंज (405) शामिल हैं।

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