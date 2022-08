अरविंद केजरीवाल ने की तारीफ- 'पिछले जन्म में अच्छे काम किए जो सिसोदिया जैसा साथी मिला'

आप के सभी विधायक मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अगुआई में महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंच गए हैं। सभी भाजपा के 'ऑपरेशन लोटस' की विफलता की प्रार्थना के लिए यहां पहुंचे हैं। वहीं, केजरीवाल के राजघाट पहुंचने को लेकर भाजपा ने बापू की समाधि के शुद्धिकरण की बात कही है।

दिल्ली में शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) और आम आदमी पार्टी (आप) के बीच घमासान जारी है। इस बीच आज गुरूवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर विधायक दल की मीटिंग हुई, जिसमें 53 विधायक शामिल हुए, और 9 विधायक नहीं पहुंचे। ऐसे आम आदमी पार्टी भाजपा पर सरकार गिराने का आरोप लगा रही है। सीएम अरविंद केजरीवाल विधायकों की बैठक संपन्न होने के बाद भाजपा के ऑपरेशन लोटस की विफलता की प्रार्थना के लिए महात्मा गांधी के समाधि स्थल राजघाट पहुंचे हैं। वहीं, केजरीवाल ने कहा कि उन्होंने पिछले जन्म में पुण्य किए थे, जो उन्हें मनीष सिसोदिया जैसे साथी मिले हैं।

CM Arvind Kejriwal says, Must have done good deeds in past life and got someone like Manish Sisodia by my side