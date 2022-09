दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर लगा 'स्टांप ड्यूटी चोरी' का आरोप, LG तक पहुंची शिकायत, जानिए क्या है पूरा मामला

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर गृहराज्य हरियाणा में तीन प्लॉट बेचने के दौरान 'स्टांप ड्यूटी चोरी' करने का आरोप लगाया गया है। इसकी शिकायत LG विनय कुमार सक्सेना के पास तक पहुंच चुकी है। वहीं LG ने इसकी शिकायत चीफ सेक्रेटरी के पास दर्ज कराई है।

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के द्वारा लाई गई आबकारी नीति को लेकर सत्ता पक्ष, विपक्ष और LG आमने सामने हैं, जिसको लेकर लगातार संग्राम जारी है। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर तीन प्लॉट बेचने के दौरान 'स्टांप ड्यूटी चोरी' करने का आरोप लगा है। इसकी शिकायत (LG) उपराज्यपाल के पास पहुंच चुकी है, जिस पर एक्शन लेते हुए LG ने इसकी शिकायत दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी के पास की है, जिस पर उनसे इस पर एक्शन लेने को कहा है।

Delhi CM Arvind Kejriwal accused of 'stamp duty evasion', complaint reached LG, know what is the whole matter