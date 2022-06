दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल का ऐलान, 15 अगस्त तक 500 जगह लहराएंगे 115 फीट ऊंचे अमर तिरंगे

देश आजादी का अमृतमहोत्सव मना रहा है। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर दिल्ली सरकार की ओर से 115 ऊंचा तिरंगा फहराया गया है। इस मौके पर सीएम केजरीवाल ने घोषणा की कि, दिल्ली में ऐसे 500 जगहों पर तिरंगे फहराए जाएंगे।

दिल्ली सरकार ने आजादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर 115 फीट ऊंचा अमर तिरंगा फहराया। इस मौके पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की कि, राजधानी में 15 अगस्त तक ऐसे 500 जगहों पर तिरंगे फहराए जाएंगे। यही नहीं आने वाले समय में हर हाथ तिरंगा योजना भी शुरू की जाएगी। दिल्ली में आयोजित विशेष कार्यक्रम के तहत सीएम केजरीवाल ने तिरंगा समितियों को दो अहम प्रस्ताव भी दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब तक लोगों में भारत को मां की तरह मानने की भावना नहीं आएगी तब तक तिरंगा का असली सम्मान नहीं होगा।

Delhi CM Arvind Kejriwal Announce 500 National Flag Will Be Hoisted At 500 Places