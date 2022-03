दिल्ली दंगों में जान गंवाने वाले अंकित शर्मा के भाई को केजरीवाल सरकार ने दी सरकारी नौकरी, परिवार को 1 करोड़ रुपए

देश की राजधानी दिल्ली में वर्ष 2020 में हुए दंगों में मारे गए आईबी अधिकारी अंकित शर्मा के भाई को अब सरकारी नौकरी मिल गई है। आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अंकित के भाई को दिल्ली के शिक्षा विभाग में नौकरी दी है।

दिल्ली में 2020 में हुए दंगों (Delhi Riots ) में मारे गए इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी अंकित शर्मा (Ankit Sharma )के परिवार के लिए राहत भरी खबर आई है। अंकित के भाई को अब दिल्ली में ही सरकारी नौकरी मिल गई है। गुरुवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ( Arvind Kejriwal ) ने अंकित के भाई को शिक्षा विभाग में नौकरी का नियुक्ति पत्र सौंपा। इससे पहले सरकार ने अंकित के परिवार को एक करोड़ की सहायता राशि भी दी थी। बता दें कि आईबी अफसर अंकित शर्मा की दिल्ली हिंसा के दौरान हत्या कर दी गई थी।





Delhi CM Kejriwal Gave Govt Job To Ankit Sharma Brother Who Died In Delhi Riots