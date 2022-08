मनीष सिसोदिया ने BJP पर जमकर बोला हमला, कहा- 'ऑपरेशन लोटस फैल होने के बाद मनगढ़ंत आरोप लगा रही बच्चा चोर पार्टी'

बैंक लॉकर की जांच के बाद विधानसभा पहुंचे दिल्ली के डिप्टी मनीष सिसोदिया बीजेपी पर जमकर बरसे। सिसोदिया ने बीजेपी को बच्चा चोर पार्टी कहा। भाजपा के एक पार्षद की गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में जिक्र करते हुए भाजपा को 'बच्चा चोर’ पार्टी' करार दिया।

मथुरा से चोरी हुए एक बच्चे को 'खरीदने' के आरोप में फिरोजाबाद के बीजेपी पार्षद विनीता अग्रवाल और उनके पति को गिरफ्तार किया गया है। इसको लेकर दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। विधान सभा में बोलते हुए उन्होंने कहा कि गुंडागर्दी से शुरू हुए और ऑपरेशन लोटस के बाद बच्चा भी चोरी करने लगे। उन्होंने सवाल करते हुए पूछा, "कभी सुना है इनका नाम स्कूल-अस्पताल बनवाने में आया हो, महंगाई से लड़ने में, रोज़गार देने के लिए आया हो? नहीं, इनलोगों का नाम इनसब में नहीं आता है। इनका नाम बस कुकर्मों में आता है। कहा कि बीजेपी के लोग बच्चा चोरी से भी बाज नहीं आए।"

