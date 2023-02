दिल्ली में और तेज होगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, मेहरौली के बाद अब निशाने पर लाखों स्ट्रीट वेंडर्स

Submitted by:

Delhi Anti Encroachment Drive: राजधानी दिल्ली के मेहरौली इलाके में बीते चार दिनों से अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी है। यहां पुरात्तत्व विभाग के पार्क की जमीन पर बने घरों को डीडीए बुलडोजर लगाकर तोड़ रही है। जिससे लोगों में नाराजगी है। वहीं अब जानकारी मिली है कि दिल्ली में अतिक्रमण हटाओ अभियान और तेज होगी।

Delhi Encroachment: DDA Demolition Drive will more faster due to G-20 Summit