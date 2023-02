फरवरी शुरुआत में ही तापमान ने तोड़े रिकॉर्ड, 30 डिग्री पहुंचा पारा, इस बार दिल्ली में भीषण पड़ेगी गर्मी!

Delhi Weather: मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार 9 फरवरी को दिल्ली के सफदरजंग इलाके में तापमान 29.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जो सामान्य से छह डिग्री अधिक है। जबकि पिछले साल की तुलना में 4.9 डिग्री अधिक।





Delhi Gets Hottest February day in Two Years at 29.4 Degree Celsius