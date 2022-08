Monkeypox के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार हुई सख्त, 3 प्राइवेट हॉस्पिटल में बनेंगे 10 आइसोलेशन रूम

Monkeypox: देशभर में Monkeypox के मामले अब डराने लगे हैं। केरल के बाद दिल्ली इससे सबसे अधिक प्रभावित नजर आ रहा है। बढ़ते मामलों को देखते हुए केजरीवाल सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं जिसके तहत अब अलग से इसके लिए आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे।

केरल के बाद दिल्ली में मंकीपॉक्स के सबसे अधिक मामले सामने आ रहे हैं। आज राजधानी में मंकीपॉक्स के एक और मामले की पुष्टि हो गई है जिससे कुल मामलों की संख्या यहाँ 3 हो गई है। एक नाइजीरियाई व्यक्ति में इस संक्रमण की पुष्टि हुई है। इस तरह से देश में अब कुल मंकीपॉक्स मामलों की संख्या 9 पहुँच हो गई है। ऐसे में दिल्ली प्रशासन भी सख्त हो गया है और 3 प्राइवेट हॉस्पिटल को मंकीपॉक्स के लिए आइसोलेशन वार्ड बनाने के निर्देश दिए हैं।

Delhi Govt directs 3 private hospitals to create at least 10 isolation rooms for Monkeypox