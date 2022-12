कोरोनाः फिर पहले मोर्चे पर शिक्षक, सर्दी छुट्टी में हवाईअड्डे पर होगी तैनाती, करना होगा ये काम

Submitted by:

नई दिल्लीPublished: Dec 27, 2022 08:35:41 am

India Covid Update: चीन, जापान सहित दुनिया के कई देशों में कोरोना की नई लहर काफी तेजी से पांव पसार रही है। इन देशों के हालात को देखते हुए भारत में भी सरकार अलर्ट पर है। इस बीच राजधानी दिल्ली में कोविड के खिलाफ जंग में शिक्षकों को विशेष ड्यूटी पर लगाए जाने का आदेश जारी किया गया है।

Delhi Govt Orders School Teachers to Deploy at Indira Gandhi International Airport During Winter Vacations