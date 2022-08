Delhi: सरकारी स्कूल के क्लासरूम सीलिंग फैन गिरा छात्र के ऊपर, अस्पताल में भर्ती

Delhi School: केजरीवाल सरकार दिल्ली के सरकारी स्कूलों को वर्ल्ड क्लास होने का दावा करते हैं। इस बीच एक घटना ने जमीनी हकीकत को सामने रखा है। दिल्ली के एक सरकारी स्कूल में चलता पंखा एक छात्रा के ऊपर जा गिरा जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती किया गया।

एक तरफ दिल्ली के सीएम सरकारी स्कूलों में सुविधाओं को लेकर बड़े बड़े दावे करते हैं तो दूसरी तरफ एक घटना इन दावों की पोल खोल दी है। ताजा मामले में दिल्ली के नांगलोई में एक सरकारी स्कूल के क्लासरूम का सीलिंग फैन दो एक छात्र पर जा गिरा। पंखे के गिरने से उसके साथ में बैठी एक और छात्रा घायल हो गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उनका इलाज चल रहा है।

Delhi govt school student in hospital after classroom ceiling fan falls on her head