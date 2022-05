दिल्ली के सरकारी स्कूलों में सिर्फ 15 दिन का समर वेकेशन, जानिए प्राइवेट स्कूलों को लेकर क्या हुआ फैसला

राजधानी दिल्ली में स्कूलों की गर्मियों की छुट्टियों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। दरअसल इस वर्ष दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियों में कटौती की गई है। शिक्षा विभाग ने इस वर्ष स्कूलों में 15 दिन का ही समर वेकेशन घोषित किया है।

Published: May 12, 2022 02:36:38 pm

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गर्मी एक बार फिर बढ़ गई है। इसके साथ स्कूलों में समर वेकेशन को लेकर घोषणा कर दी गई है। खास बात यह है कि इस बार दिल्ली के सरकारी स्कूलों में गर्मी की छुट्टियां कम कर दी गई हैं। यानी इस बार बच्चों को ज्यादा दिन घर पर बिताने के लिए नहीं मिलेंगे। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों में छुट्टियां लगभग दो महीने की जगह बस 15 दिनों की होंगी। सरकार ने डेढ़ महीने की छुट्टियां इस बार कम कर दी हैं। हालांकि छुट्टियां कम करने के पीछे भी सरकार की ओर से खास वजह बताई गई है। वहीं प्राइवेट स्कूलों में समर वेकेशन को लेकर फैसला लिया गया है।

Delhi Govt Schools 15 Days Summer Vacation Know What Decision In Private Schools