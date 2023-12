'बेसवान का राजा' बताने वाले शख्स पर हाईकोर्ट ने लगाया जुर्माना, उनके दावे पढ़कर आप भी चौक जाएंगे

Man who claimed on Qutubminar: दिल्ली हाईकोर्ट में एक अनोखा मामला सामने आया है। याचिकाकर्ता ने खुद को एक राज्य का उत्तराधिकारी बताया और उसने यह भी दावा किया कि उसके राज्य का अबतक भारत में विलय नहीं हुआ है। इस शख्स ने दिल्ली के कुतुबमीनार पर भी दावा ठोका था।

Man who claimed that he is the king of Beswan: दिल्ली हाईकोर्ट में मंगलवार को एक अनोखा मामला आया। कोर्ट में एक याचिकाकर्ता ने खुद को बेसवान राज्य का उत्तराधिकारी होने का दावा करते हुए कहा कि उसके राज्य का भारत में विलय नहीं है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता कुंवर महेंद्रध्वज प्रताप सिंह की याचिका खारिज करते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि याचिकाकर्ता अपनी मांग के पक्ष में कुछ भी प्रमाण नहीं दे सके। याचिका पूरी तरह से गलत और न्यायिक समय की बर्बादी है।