यदि ट्रम्प को ब्लॉक कर सकते हो तो हिंदू देवी-देवताओं पर कमेंट करने वालों को क्यों नहीं: दिल्ली हाई कोर्ट की Twitter को फटकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ पोस्ट करने वाले आकॉउन्ट को लेकर सोमवार को माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर को फटकारा।

दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को माइक्रोब्लॉगिंग प्लेटफॉर्म ट्विटर से पूछा कि जब आप अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प को ब्लॉक कर सकता है, तो हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक ट्वीट करने वाले आकॉउन्ट के खिलाफ स्वेच्छा से कार्रवाई क्यों नहीं कर सकता? हाई कोर्ट ने कहा कि ट्विटर "अन्य क्षेत्रों" और नस्लों के लोगों की संवेदनशीलता को लेकर आप चिंतित नहीं हैं।

Delhi HC: If Twitter can block Trump, why not Hindu gods' abuser ( PC: The Financial Express)