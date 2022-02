वकील ने 'सर' कहा तो दिल्ली हाई कोर्ट की जज रेखा पल्ली ने एक जवाब से की बोलती बंद

दिल्ली हाई कोर्ट की जस्टिस रेखा पल्ली को एक मामले की सुनवाई के दौरान एक वकील बार-बार उन्हें सर कहकर संबोधित कर रहा था। इसपर जस्टिस रेखा पल्ली ने न केवल उन्हें टोका, बल्कि नसीहत भी दे डाली।

Delhi HC Judge Rekha Palli lesson for lawyer Who Addressed Her As Sir