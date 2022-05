दिल्ली हाई कोर्ट ने वंदे मातरम को राष्ट्रगान की तरह सम्मान देने वाली याचिका पर की सुनवाई, केंद्र से मांगा जवाब

दिल्ली हाई कोर्ट में बुधवार को एक अहम मामले पर सुनवाई। दरअसल वंदे मातरम को जन गन मन की तरह राष्ट्रगान का सम्मान देने के लिए एक याचिका दायर की गई थी। इसी याचिका पर दिल्ली की उच्च अदालत ने सुनवाई की। इसको लेकर हाईकोर्ट ने केंद्र से जवाब भी मांगा है।

Published: May 25, 2022 01:32:01 pm

दिल्ली हाईकोर्ट ने 'वंदे मातरम' को राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' के समान दर्जा देने की मांग वाली याचिका पर बुधवार को अहम सुनवाई की। इस दौरान उच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस के जरिए हाई कोर्ट ने केंद्र से जवाब मांगा है। बता दें कि, एक्टिंग चीफ जस्टिस विपिन संघी और जस्टिस सचिन दत्ता ने याचिकाकर्ता एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय की मांग पर विचार करते हुए आदेश दिया है। हालांकि दिल्ली हाईकोर्ट ने उपाध्याय को याचिका दाखिल करने पर पहले मीडिया में जाने पर नाराजगी भी जताई है।







