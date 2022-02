Uphaar evidence tampering case: उपहार सिनेमा कांड पर कल दिल्ली हाई कोर्ट अंसल भाइयों की याचिका पर सुनाएगा फैसला, क्या है मामला?

उपहार सिनेमा कांड से जुड़े सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य दोषियों को सात साल कैद की सजा सुनाई गई थी। इस सजा को रद्द कराने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है।

उपहार सिनेमा कांड में दोषी सुशील अंसल और गोपाल अंसल समेत अन्य आरोपियों की याचिकाओं पर दिल्ली हाई बुधवार को सुनवाई करने वाला है। उपहार सिनेमा में लगी आग से जुड़े सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में मिली सात साल की सजा को निलंबित करने की मांग करने वाले रियल एस्टेट बैरन सुशील और गोपाल अंसल और अन्य ने याचिका दायर की थी। इसी याचिका पर कल सुनवाई होनी है।

Uphaar evidence tampering case: Delhi HC to pronounce verdict on the petitions of Ansal brothers