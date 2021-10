Delhi: पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना को राहत, हाईकोर्ट ने नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका की खारिज

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ( Delhi Police Commissioner ) और गुजरात काडर के आईपीएस अधिकारी राकेश अस्थाना ( Rakesh Asthana ) को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अस्थाना के खिलाफ लंबित याचिका को हाई कोर्ट ( High Court ) ने खारिज कर दिया है।

इस याचिका में राकेश अस्थाना की बतौर दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्ति और उनकी नौकरी में एक साल के सेवा विस्तार को चुनौती दी गई थी। बता दें कि हाईकोर्ट इस मामले में लंबे समय से सुनवाई कर रहा था। आखिरकार राकेश अस्थाना के खिलाफ याचिका को खारिज कर दिया गया।

यह भी पढ़ेँः Delhi: लक्ष्मीनगर इलाके से पाकिस्तानी आतंकी गिरफ्तार, राजधानी को दहलाने की थी साजिश

Delhi High Court dismisses the petitions challenging the appointment of Gujarat-cadre IPS officer Rakesh Asthana as Delhi Police Commissioner and extension of his service by a year.



(File photo) pic.twitter.com/l8g8qtWGCI