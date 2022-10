दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर किया स्नान, BJP सांसद प्रवेश वर्मा ने केमिकल छिड़काव करने पर की थी बदसलूकी

यमुना में झाग को लेकर छिड़ी बहस के बीच आज दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारी ने कालिंदी कुंज के यमुना घाट पर स्नान किया। इसके बाद उन्होंने कहा कि यमुना नदी का पानी स्वच्छ है, जिसमें लोग बेझिझक होकर डुबकी लगा सकते हैं।

Delhi Jal Board official took bath at Yamuna Ghat in Kalindi Kunj, BJP MP Pravesh Verma misbehaved for spraying chemical