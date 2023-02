लगातार तीसरी बार टला दिल्ली का मेयर चुनाव, सदन में AAP और BJP पार्षदों का फिर हंगामा

Delhi Mayor Election: दिल्ली का मेयर चुनाव लगातार बार टल गया है। सोमवार को दिल्ली के सिविक सेंटर स्थित एमसीडी सदन में मेयर, डिप्टी मेयर और स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया होनी थी। लेकिन चुनाव के दौरान ही सदन में आप और बीजेपी पार्षदों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। इससे सदन को स्थगित कर दिया गया।





Delhi Mayor Election postponed for Third time, AAP and BJP councilors uproar Again in the House