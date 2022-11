Delhi MCD Election: पहाड़गंज रैली में केजरीवाल ने BJP पर साधा निशाना, कहा - 15 साल में नहीं किया एक भी अच्छा काम

Delhi MCD Election: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पहाड़गंज रैली में BJP पर जमके निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पिछले 15 साल में एक भी अच्छा काम नहीं किया, अगर किया हो तो बता दें।

Delhi MCD Election: दिल्ली नगर निगम के 250 वार्डों के लिए अगले महीने 4 दिसंबर को वोटिंग होगी, जिसकी गिनती व रिजल्ट 7 दिसंबर को किया जाएगा। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं। BJP आज चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में एक के बाद एक कुल 14 रोड शो कर रही है, जिसको लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि "आज बीजेपी दिल्ली पर हमला करने जा रही है। इनके कई राजा-महाराजा अपनी अपनी सेनाए लेकर चारों तरफ से दिल्ली पर हमला कर रहे हैं, लेकिन जैसे अभी तक दिल्ली के लोगों ने बीजेपी और इनके LG के हमलों का वीरता के साथ सामना किया। इसी तरह आज भी दिल्ली के लोग इनको करारा जवाब देगी।"

Delhi MCD Election: Kejriwal targeted BJP in Paharganj rally, said - Today BJP is going to attack Delhi