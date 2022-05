बिजली संकट की वजह से ब्लैकआउट होने पर मेट्रो यात्रियों का क्या होगा? DMRC ने बताया बैकअप प्लान

कोयले की कमी के चलते देश के कई इलाकों में इन दिनों बिजली संकट गहराया हुआ है। इसी कड़ी में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी शामिल हैं, जहां कोयले की कमी के चलते बिजली संकट है। इस बीच डीएमआरसी ने बताया कि अगर ब्लैकआउट की स्थिति बनती है तो मेट्रो यात्रियों के साथ क्या होगा।

Published: May 04, 2022 10:49:39 am

देशभर में कोयले की कथित कमी के बीद कई राज्यों में बिजली का संकट गहराया हुआ है। दिल्ली को पावर सप्लाई करने वाले संयंत्रों में भी कोयले की कथित कमी को लेकर आए दिन आम आदमी पार्टी सरकार आरोप लगाती है। हालांकि अब तक दिल्ली में कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो बिजली की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है। इस बीच दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि आने वाले समय में बिजली संकट के बीच ब्लैकआउट होता है तो उसके पास बैकअप प्लान भी है। दरअसल बिजली संकट के बीच सबसे ज्यादा चर्चा दिल्ली मेट्रो और उसके यात्रियों को लेकर हो रही है, क्योंकि दिल्ली में ज्यादातर कामकाजी लोग इनकी इस्तेमाल करते हैं।

