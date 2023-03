Delhi Metro: बुधवार को होली के कारण DTC और मेट्रो सेवा दोपहर 2.30 बजे तक रहेगी बंद

Submitted by:

Delhi Metro Service: दिल्ली की लाइफलाइन कही जाने वाली मेट्रो की सुविधा कल यानि की बुधवार 8 मार्च को होली के कारण प्रभावित होगी। होली को लेकर दिल्ली मेट्रो के साथ-साथ दिल्ली परिवहन निगम ( DTC) की बसें दोपहर 2.30 बजे तक बंद रहेगी।

Delhi Metro: On Holi, Delhi Metro Services Will Start At 2.30 PM