Delhi Mtero और सुधार के लिए लेगी यात्रियों से फीडबैक, जानें कैसे लें हिस्सा

Delhi Metro: दिल्ली मेट्रो में यात्रा करते समय आपको कोई परेशानी होती है? या आपको कोई शिकायत है? या आपके पास कोई सुझाव है सुधार के लिए? ये सब जानने के लिए अब दिल्ली मेट्रो एक सर्वे करवाने वाली है जिसके तहत वो आपसे आपका फीडबैक लेगी।

दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC) यात्रियों को दी जाने वाली सेवाओं में सुधार के लिए 1 अगस्त से 28 अगस्त तक ऑनलाइन ‘Customer Satisfaction Survey – 2022' के 8वें संस्करण का आयोजन करेगा। इस सर्वे के जरिए दिल्ली मेट्रो यात्रियों से फीडबैक लेगा। इसके जरिए वो यात्रियों को मिलने वाली सभी सुविधाओं के विभिन्न पहलुओं को जानेगा और साथ ही सुधार के लिए कुछ सुझाव भी लेगा। अब इस सर्वे में कैसे हिस्सा लें? और कैसे दिल्ली मेट्रो से यात्रा के दौरान हो रही असुविधा की शिकायत मेट्रो के सर्वे में फीडबैक के जरिए दें?

Delhi Metro to conduct ‘Customer Satisfaction Survey' from August 1, know how to participate