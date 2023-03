दिल्ली के विधायक-मंत्रियों के लिए 'नाटू-नाटू' वाला दिन, वेतन में भारी-भरकम बढ़ोतरी, CM की सैलरी 130 फीसदी बढ़ी

Submitted by:

Delhi MLA Salary Hike: दिल्ली के विधायक-मंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी में भारी भरकम बढ़ोतरी की गई है। वेतन बढ़ोतरी से संबंधित अधिसूचना जारी कर दी गई है। अधिसूचना के अनुसार दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 66 प्रतिशत तो मंत्री और मुख्यमंत्री की सैलरी में 130 प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है।

Delhi MLAs Get 66 Percent Hike in Salary CM Salary hiked by 130 percent