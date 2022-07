दिल्ली-मुंबई है भारत का सबसे व्यस्त एयरलाइन रूट, जानिए दूसरे नंबर कौन सी एयरलाइन है

Busiest Airline route: भारत में सिविल एविएशन मार्केट आज दुनिया के तीसरे सबसे बड़े एविएशन मार्केट में गिना जाता है। भले ही कोरोना के कारण इसपर प्रभाव पड़ा है लेकिन अब फिर से ये अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। दिल्ली मुंबई एयरलाइन रूट सबसे व्यस्त रूट है लेकिन आज हम आपको देश के दूसरे सबसे व्यस्त रूट के बारे में बताएंगे।

कोरोना काल के बाद धीरे-धीरे एयरलाइन रूट पहले की तरह सामान्य होने लगे हैं। भारत क सिविल एविएशन अब अपनी रफ्तार पकड़ रहा है और इसका सबसे व्यस्त दिल्ली-मुंबई एयरलाइन रूट फिर से अपनी गति पकड़ रहा है। ये न केवल देश में सबसे व्यस्त एयरलाइन रूट है बल्कि वर्ष 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में ये तीसरा सबसे व्यस्त हवाई रूट बन गया था। इस एयरलाइन रूट पर सालाना करीब 50,000 उड़ानें संचालित होती हैं। हालांकि, कोरोना के कारण इसमें थोड़ी कमी आई है लेकिन फिर ये अपनी रफ्तार पकड़ रहा है। देश के व्यस्त रूट में पहले नंबर पर दिल्ली-मुंबई का एयरलाइन रूट है लेकिन क्या आपको पता है इसके बाद सबसे व्यस्त एयरलाइन रूट कौन सा है?

