भड़काऊ बयानबाजी को लेकर दिल्ली पुलिस का बड़ा एक्शन, नूपुर शर्मा, नवीन जिंदल समेत 9 लोगों पर केस

दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की साइबर यूनिट ने भड़काऊ बयानबाजी को लेकर 9 लोगों पर केस दर्ज किया है। इसमें बीजेपी से निकाली गई नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल, पत्रकार सबा नकवी सहित अन्य लोग शामिल हैं। पुलिस अब इन सभी को नोटिस भेजने की तैयारी में है।

Delhi Police FIR on Nupur Sharma Naveen Jindal and 7 Others for hate Speech