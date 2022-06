भड़काऊ भाषण और टिप्पणियों को लेकर एक्शन में दिल्ली पुलिस, सोशल मीडिया कंपनियों को जारी करेगी नोटिस

नफरत फैलाने वाले बयानों को लेकर अब दिल्ली पुलिस ने एक्शन मोड में हैं। खास बात यह है कि इसको लेकर पुलिस सोशल मीडिया पर शिकंज कसने की तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस जल्द ही सोशल मीडिया कंपनियों को भी नोटिस जारी करेगी।

Published: June 11, 2022 10:46:13 am

भड़काउ बयान और टिप्पणियों को लेकर दिल्ली पुलिस सख्त नजर आ रही है। इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। पुलिस का अगला एक्शन अब सोशल मीडिया कंपनियों को लेकर होगा। पुलिस इस मामले में सोशल मीडिया कंपनियों को जल्द नोटिस जारी करेगी। पुलिस ने कहा कि उसने कथित रूप से नफरत भरे बयान फैलाने एवं धार्मिक भावनाएं आहत करने को लेकर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और विवादास्पद पुरोहित यति नरसिंहानंद समेत 31 लोगों के विरूद्ध जो मामले दर्ज किए हैं, उस सिलसिले में वह सोशल मीडिया कंपनी को नोटिस जारी करना शुरू करेगी। बता दें कि जामा मस्जिद के बाहर प्रदर्शन को लेकर भी दिल्ली पुलिस ने केस दर्ज किया है।

Delhi Police Will Issue Notice To Social Media Companies Over Hate Speech Cases