दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कम हुए कोरोना के मामले, 1,485 नए मामले किये गए दर्ज

Delhi Covid Cases: दिल्ली में लगातार दूसरे दिन कोरोना के मामलों में गिरावट देखने को मिली है। वहीं, जबकि सकारात्मकता दर 4.89 प्रतिशत दर्ज की गई है।

Updated: May 02, 2022 12:15:53 am

Delhi Corona Update: दिल्ली में कोरोना के मामलों में थोड़ी गिरावट देखने को मिली है। रविवार को पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,485 नए मामले सामने आए जबकि सकारात्मकता दर 4.89 प्रतिशत दर्ज की गई है। अब राष्ट्रीय राजधानी में कोरोनावायरस संक्रमण की संख्या को 18,84,560 तक पहुँच गई है, जबकि मरने वालों की संख्या 26,175 हो गई है।

Delhi reports 1,485 new Covid-19 cases, No deaths in 24 hours