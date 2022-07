दिल्ली में मंकीपॉक्स की दस्तक, केरल के बाद राष्ट्रीय राजधानी में मिला देश का चौथा मरीज, WHO घोषित कर चुका है 'ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी'

देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। यह मरीज दिल्ली के मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। इससे पहले केरल में मंकीपॉक्स के तीन मरीज मिल चुके हैं। भारत में मंकीपॉक्स के पहले मामले की पुष्टि 14 जुलाई को हुई थी।

दुनिया के साथ मंकीपॉक्स अब भारत में भी पैर पसार रहा है। केरल के बाद देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में मंकीपॉक्स का पहला मामला सामने आया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस मामले की पुष्टि करते हुए बताया है कि मंकीपॉक्स वायरस से पॉजिटिव 31 साल के व्यक्ति का कोई भी विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार वह हाल ही में हिमाचल प्रदेश के मनाली में एक पार्टी में शामिल हुआ था।

Delhi reports first case of monkeypox today, WHO has declared 'Global Health Emergency'