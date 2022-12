दिल्ली: चांदनी महल इलाके में छत गिरी, एक ही परिवार के 6 लोग दबे; मां-बेटे की मौत

Delhi News: दिल्ली की कड़कड़ाती ठंड के बीच आज एक दर्दनाक हादसा हो गया। पुरानी दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक पुराने और जर्जर मकान की छत गिर गई। इससे घर में सो रहे एक ही परिवार के 6 लोग मलबे में दब गए। छत से मलबे में दबकर मां-बेटे की मौत हो गई। जबकि चार लोग गंभीर रूप से जख्मी है।

Delhi Roof of a House Fell in Chandni Mahal Area two died four persons injured