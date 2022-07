दिल्ली में 9वीं और 11वीं के स्टूडेंट्स के पास होने के नियम बदले, जानिए अब किस आधार पर होंगे प्रमोट

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जुलाई से स्कूल एक बार फिर खुल गए हैं। वहीं स्कूल से जुड़ी एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दरअसल इस वर्ष दिल्ली में 9वीं और 11वीं के छात्रों के पास होने का नियम बदल दिया गया है। दरअसल कोरोना काल के चलते स्टूडेंट्स को पास का नियम बदला गया है था। अब सरकार ने एक बार फिर नियमों में चेंजेस किए हैं।

कोरोना महामारी के चलते राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के स्कूलों में पास होने के नियमों में अहम बदलाव किए गए थे। दरअसल उस दौरान अगली क्लास में प्रोमोशन की पॉलिसी को बदला गया था। लेकिन अब जब कोरोना संक्रमण के साथ लोगों ने जीना सीख लिया है और स्कूलों को फिर से खोला गया है तो दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने एक बार फिर अगली क्लास में प्रमोशन पॉलिसी में बदलाव किया है। इस नए बदलाव के तहत दिल्ली के सरकारी स्कूलों में अब 9 वीं और 11वीं क्लास को लेकर महत्वपूर्ण फैसला किया है।

Delhi School News Class 9 And 11 Students Will Be Promoted On The Basis Of Examination