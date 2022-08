दिल्ली में सुधरी एयर क्वालिटी , 6 साल बाद जुलाई में लोगों ने ली खुलकर सांस

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आस-पास के इलाकों में लगातार वायु प्रदूषण लोगों के लिए मुश्किलें खड़ी कर देता है। लेकिन इस बार जुलाई का महीना वायु गुणवत्ता के लिहाज से अच्छा बताया जा रहा है। यानि जुलाई के महीने में ना सिर्फ दिल्ली बल्कि आस-पास के इलाकों के लोगों ने भी खुलकर सांस ली है।

Published: August 01, 2022 09:56:25 am

राजधानी दिल्ली में आए दिन लोगों को खराब हवा की शिकायत रहती है। खास तौर पर सर्दियों के दिन जैसे-जैसे करीब आते हैं दिल्ली और आस-पास के इलाकों में वायु की गुणवत्ता खराब होती चली जाती है। लेकिन इस बीच दिल्ली में हवा की गुणवत्ता को लेकर अच्छी खबर सामने आई है। दरअसल दिल्ली-एनसीआर के लोगों ने जुलाई के महीने में खुलकर सांस ली है। इसकी वजह है कि जुलाई के महीने में दिल्ली-एनसीआर में हवा की क्वालिटी का बेहतर होना। जुलाई के महीने के 31 दिनों में से 24 दिन एयर क्वालिटी बेहतर रही है। यानी ये महीना साफ हवा के लिहाज से काफी अच्छा साबित हुआ।

Delhi Sees Cleanest Air Quality Index In July Since 2015 Due To Surplus Rains