Delhi Shimla Flight: दिल्ली से शिमला का सफर होगा और आसान, 2 साल के बाद शुरू हुईं दोनों शहरों के बीच उड़ान

दिल्ली से शिमला और शिमला के दिल्ली सफर करने वालों के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल के बार फिर इन शहरों की यात्रा करने वालों का सफर और आसान होगा।

सोमवार को दिल्ली से शिमला के बीच हवाई सेवा शुरू हो गई है। इसके साथ ही अब दिल्ली से शिमला और शिमला से दिल्ली आने जाने वालों के लिए सफर और भी आसान हो गया है। दरअसल कोरोना महामारी के चलते इन रूट्स पर हवाई सेवाएं बंद कर दी गई थीं। लेकिन दो साल के बाद एक बार फिर इन रूट्स पर 26 सितंबर से हवाई सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्यमंत्री और गाजियाबाद के सांसद जनरल वीके सिंह ने गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट पर दिल्ली से शिमला हवाई सेवा का उद्घाटन किया।

Delhi Shimla Flight Starts From Today CM Jairam Thakur Tweet Know All Details