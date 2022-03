दिल्ली में 1 अप्रैल से बदल जाएंगे ट्रैफिक नियम, सीधे सैलरी से कटेगा जुर्माना, जानिए क्या है नया नियम

ट्रैफिक नियमों को लेकर सरकार लगातार कड़े कदम उठा रही है। कोरोना काल से लेकर ही अलग-अलग बदलाव किए गए हैं। इसी कड़ी में अब 1 अप्रैल से ट्रैफिक नियमों बड़ा बदलाव होने जा रहा है। इसके तहत अब बस चालकों के वेतन से सीधे जुर्माना वसूला जाएगा।

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से बसों और माल ढोने वाली गाड़ियों के लिए लेन ड्राइविंग के नियम को लेकर बहुत सख्ती होने जा रही है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा है कि, दिल्ली में निजी बसों और मालवाहकों के लिए सख्त लेन नियम 1 अप्रैल से लागू होंगे। अगर कोई इन नियमों का उल्लंघन करने और गलत लेन में गाड़ी चलाता हुआ मिलेगा तो उसे तगड़ा जुर्माना देना होगा। खास बात यह है कि ये जुर्माना उसकी सैलरी से सीधे वसूला जाएगा।





