दिल्ली में कल PM मोदी का रोड शो, कई रास्ते रहेंगे बंद, देखें ट्रैफिक एडवाइजरी

दिल्ली में कल प्रधानमंत्री मोदी का रोड शो होगा, जिसके चलते कई इलाकों की सड़कों में भारी जाम देखा जा सकता है। इसी को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें बताया है कि कौन से रूट बंद रहेंगे और कहां का रूट डायवर्ट रहेगा।

Delhi traffic to be hit due to PM Modi's roadshow on Monday, Details here