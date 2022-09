दिल्ली में बड़ा हादसा: आजाद मार्केट इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरी, कई मजदूरों के दबे होने की खबर

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। आजाद मार्केट में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के मुताबिक इस इमारत के गिरने से कई मजदूर दब गए हैं। वहीं सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम वहां पहुंच गई है राहत बचाव कार्य शुरू कर दिया।

Published: September 09, 2022 10:03:39 am

देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई है। यहां के आजाद मार्केट में एक निर्माणाधीन इमारत गिरने से हड़कंप मच गया। शुक्रवार की सुबह हुए हादसे के बाद इलाके में अफरा-तफरा मच गई। बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ इमारत में कई मजदूर काम कर रहे थे। इस दौरान मजदूरों के दबने की भी आशंका है। वहीं अब तक चार मजदूरों को निकाला जा चुका है। इन सभी मजदूरों को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां इनका इलाज चल रहा है। वहीं इमारत गिरने की सूचना मिलते ही प्रशासन का अमला तुरंत वहां पहुंच गया। फिलहाल मलबे में दबे लोगों को निकालने के साथ ही राहत और बचाव कार्य चल रहा है। इसके साथ ही पुलिस इमारत गिरने के कारणों को पता लगाने में भी जुट गई है।





Delhi Under Construction Building Collapsed In Azad Market Area Many Laborers Trapped